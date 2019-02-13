Еврокомиссар по энергетике подтвердил новые поправки к Газовой директиве

Еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете подтвердил согласование поправок к Газовой директиве Евросоюза на переговорах представителей Европарламента и Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии.

Он заявил, что новые правила уже согласованы. Они призваны обеспечить, чтобы трубопроводы с третьими странами соответствовали европейскому законодательству и улучшению функционирования газового рынка ЕС, пишет «РИА Новости».

Предложенные еще в 2017 году поправки предусматривали, что диалог с третьей страной должна была вести Еврокомиссия, что могло бы осложнить переговоры. Кроме того, ЕС стремится распространить на газопроводы из третьих стран правила внутреннего рынка, в частности на морские участки.

Прежде всего речь идет о положениях, согласно которым компании, добывающей газ, запрещено выполнять функции дистрибьютора и оператора на территории Европы. Именно из-за этих принципов «третьего энергопакета» и неконструктивной позиции Болгарии российской стороне пришлось закрыть «Южный поток».

В пятницу, 8 февраля, стало известно, что Франция и Германия смогли урегулировать разногласия по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Как сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, стороны достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве Европейского союза, представив свое предложение на встрече с послами стран — членов ЕС.