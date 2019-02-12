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Путин после президиума Госсовета встретился с первым главой Татарстана

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин встретился с первым главой Татарстана Минтимером Шаймиевым после заседания президиума Госсовета в Иннополисе под Казанью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шаймиев возглавлял регион с 1991 по 2010 год. Президент России поблагодарил бывшего главу Татарстана за его вклад в развитие республики и выполнение стратегических проектов, а также обсудил с ним организацию обучения священнослужителей из Киргизии в исламской академии республики, пишет «РИА Новости».

Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что Путин ранее обращался к главе Татарстана и первому президенту республики, чтобы отыскать возможность обучения после личной встречи с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Путин прибыл в Казань 12 февраля. Там проходит расширенное заседание президиума Госсовета по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», реализованное в формате круглых столов по семи подгруппам.

Также глава государства пообщается с участниками спортивной команды «КамАЗ-мастер», экипаж которой стал победителем ралли-марафона «Дакар» 2019 года в зачете грузовиков.

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