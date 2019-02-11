Собака Макрона «поможет» собрать средства на ремонт его резиденции

Собака президента Франции Эммануэля Микрона увеличит доходы Елисейского дворца. Пес Немо появится на прилавках магазинов в виде плюшевой игрушки. Ориентировочно стоить она будет €99.

Часть средств, «заработанных» собакой, пойдут на ремонт резиденции президента. Остальное будет перечислено в приют Общества защиты животных. Именно оттуда Макрон взял Немо в августе 2017 года.