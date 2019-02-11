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Эксперты рассказали о методах лечения эхинококкоза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курсанты Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, где произошла вспышка эхинококкоза, останутся под наблюдением, даже если заболевания у них не выявлено. Недуг развивается очень долго, поэтому на данный момент медики не смогут назвать точное число заболевших.

Однако и в лечении есть свои сложности, поскольку эхинококковую кисту трудно обезвредить даже оперативным вмешательством. Поэтому на данный момент с заболеванием борются методами, сопоставимыми с химиотерапией. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александра Лукашева, токсичность химиотерапии в данном случае гораздо ниже, чем при борьбе с онкозаболеваниями.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Темерева отмечает, что кисты могут вырастать до огромных размеров. При этом на терминальных стадиях развития финна начинает вести себя как раковая опухоль, то есть метастазировать.

В России эта болезнь встречается во всех регионах, однако частота развития невысока. Эксперты отмечают, эхинококкоза много в тех регионах, где хорошо развито овцеводство. Например в Турции и Пакистане.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чужие против хищника: чем именно опасны эхинококки

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