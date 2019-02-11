Банки предложили рецепт от зарплатного рабства

В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства. Возможные варианты решения проблемы обсуждают в Ассоциации банков «Россия» (АБР) и в комитете Госдумы по финрынку, рассказал «Известиям» председатель этого комитета ГД Анатолий Аксаков.

Право выбирать кредитную организацию у сотрудников предприятий есть и сейчас, но не все работодатели идут им навстречу.

По словам Аксакова, разбираться с зарплатным рабством нужно и технологически, и законодательно.

В банках из топ-40 «Известиям» рассказали, что решением может стать запущенная 28 января система быстрых платежей Центробанка. Платформа предполагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру телефона.

Эксперты назвали несколько схем позволяющих задействовать платформу: можно аккумулировать всю информацию в ЦБ или начислять деньги напрямую сотрудникам по номеру телефона.

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Вот это номер: начнут ли россияне получать деньги по телефону