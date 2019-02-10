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Ученым удалось заблокировать аппетит у комаров

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американские ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке решили провести исследования аппетита комаров. Они пришли к выводу, что за аппетит у этих насекомых отвечает тот же рецептор, что и у людей, и исследователям удалось его заблокировать.

Согласно публикации в научном журнале Cell от 7 февраля, в организме человека регулирует аппетит рецептор 7 подобного Y нейропептида, который есть и у комаров.

Ученые посадили комаров в камеру, куда поступал углекислый газ, который привлекает их при поиске еды. А затем стали кормить настоящей и искусственной кровью, в которую были добавлены агонисты и антагонисты рецепторов, ослабляющие аппетит.

В итоге самки комаров, которые питались кровью, отложили яйца, а те насекомые, что получали физраствор с химсоединением, не стали размножаться.

Для того чтобы закрепить выводы из первого опыта, исследователи опробовали агонист рецептора NPLYR7 на неиспытанных самках комаров и поместили их в клетку с мышью. Выяснилось, что такие насекомые выпили меньше крови, чем комары из предыдущей группы.

Отмечается, что ученые работали с насекомыми, которые являются переносчиками лихорадки денге или вируса Зика.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что жительнице Германии ампутировали ноги и руку после укуса комара. По версии медиков, насекомое послужило источников заражения опасной инфекцией, которую изначально врачи упустили.

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