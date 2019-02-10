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Росрыболовство отреагировало на статью СNN о российском минтае в США

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Статья CNN о якобы укреплении конкурентного преимущества на американском рынке вылавливаемого в РФ минтая является тенденциозной, а с точки зрения экспертного сообщества и вовсе смехотворной. Об этом 10 февраля заявил представитель Росрыболовства в США Олег Рыков.

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«Информация, данная в статье Си-эн-эн, тенденциозна. Цифры и факты, которые там приводятся, для профессионалов просто смешны, а для нас эта статья не представляет никакой опасности, за исключением того, если вдруг в руководстве США не заинтересуются этим вопросом и начнут кампанию по введению таможенных пошлин в отношении нашего минтая», — цитирует его ТАСС.

Рыков отметил, что даже введение пошлин со стороны США российской рыбе не угрожает, так как основные поставки осуществляются в Китай, а не в Штаты. По его словам, прямые поставки минтая из РФ в США оцениваются в $500 тыс. Основной поток данной рыбы в Америку идет из Китая.

В субботу CNN опубликовал материал, в котором утверждалось, что торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем привела к упрочнению позиций российской рыбы на рынке.

Утверждалось, что минтай из РФ, обработанный в Китае, получил долю в $200 млн на рынке США, а в американских школьных столовых подают в основном полуфабрикаты из российской рыбы.

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