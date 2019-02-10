Жизнь — интересная штука. Сергей Юрский родился в Ленинграде, я — в Москве. В какой-то момент он перебрался в столицу и успешно работал здесь многие годы. Я же, наоборот, возглавил театр в его родном городе.

Прозвучит банально, но каждый город имеет свою душу и особую атмосферу. Он так или иначе влияет на человека. Наверное, Ленинград каким-то образом повлиял и на Сергея Юрьевича, по крайней мере в нем всегда чувствовалась ленинградская интеллигентность. А потом, думается, во многом на его формирование как человека и артиста повлияли родители. Возможно, от матери-пианистки ему передалась музыкальность, которая была заметна в каждой прочитанной им стихотворной строчке, в каждом прозаическом отрывке...

Он был чрезвычайно неординарной личностью, что бывает крайне редко. В истории нашего театра Сергей Юрьевич выделяется именно тем, что был крайне незауряден, обладал огромным количеством разных проявлений. Он вообще был парадоксальным художником и человеком. Ему были подвластны многие театральные жанры. Он был очень убедителен в комедии, трагедии, драме. У него были яркие пробы в режиссуре, литературе, поэзии и драматургии. Он был прекрасным чтецом поэзии и художественной литературы, я бы даже сказал — непревзойденным. Можно назвать еще несколько имен мастеров, но Сергей Юрьевич всё равно один из лучших в этом жанре.

Вдобавок ко всем своим достоинствам он был еще и очень интеллектуальным артистом. В БДТ имени Горького Георгий Товстоногов давал Сергею Юрьевичу роли, которые, казалось бы, совершенно не подходили ему по типажу. Ну как можно было дать ему Чацкого в «Горе от ума»? Но эта роль прославила его как театрального актера. Благодаря остроте видения мира, парадоксальному мышлению, интеллектуальности Юрский создавал на сцене потрясающие образы.

Он хорошо чувствовал и любил европейский театр, зарубежную драматургию. Прекрасно разбирался в том, что мы коротко называем театром абсурда, хорошо знал огромный пласт классиков, работавших в этом жанре. Ставил их пьесы, играл в них и даже сам писал в этом жанре. Чувствовал, что это очень важное для театра направление, уходящее от быта, позитивного реализма.

А в жизни он был очень интересным человеком с четко выраженной гражданской позицией. Говорил своим голосом и всегда выражал свое мнение. Оно у него было, вот что важно! У многих сегодняшних артистов его попросту нет. Я часто слышал его выступления на различных театральных встречах и конференциях. Он всегда выражал свою точку зрения предельно определенно и четко. При этом Сергей Юрьевич не лез в политику, ему это было неинтересно. Но принципы, позиция, свой взгляд на различные события, социальные явления у него были.

Что касается значения Юрского в моей жизни, то для меня самое главное — богатство его творческой индивидуальности. Он был успешно разнообразен и потому стал одной из ярчайших личностей золотого фонда отечественного искусства.

Автор — режиссер, актер, педагог, художественный руководитель Александринского театра, народный артист России, лауреат трех Государственных премий РФ