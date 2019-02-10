Абэ пообещал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией

Вопрос принадлежности Курильских островов не должен «перейти к будущим поколениям», его необходимо решить в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ 10 февраля.

«Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом (России. — Ред.) Владимиром Путиным», — цитирует главу японского правительства агентство «РИА Новости».

Ранее в ходе съезда за «возвращение Курил» 7 февраля японские власти впервые отказались о фразы о «незаконной оккупации» островов Россией, а на следующий день официальный Токио воздержался от ответа на вопрос о том, являются ли Южные Курилы «исконной территорией Японии».

Япония считает четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В доказательство японская сторона приводит первый русско-японский договор 1855 года, по которому граница прошла в районе между островом Уруп и Итуруп. Соответственно, все Курильские острова к северу стали российскими, а острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп — японскими.

Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов.

Однако позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова.