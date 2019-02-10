Прямой эфир

Абэ пообещал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией

0
Фото: REUTERS/Kim Kyung-hoon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос принадлежности Курильских островов не должен «перейти к будущим поколениям», его необходимо решить в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ 10 февраля.

«Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом (России. — Ред.) Владимиром Путиным», — цитирует главу японского правительства агентство «РИА Новости».

В островной массе: судьбу Курил продолжат обсуждать в феврале
Лидеры России и Японии договорились, что вопрос мирного договора будет рассмотрен главами МИДов на конференции в Мюнхене

Ранее в ходе съезда за «возвращение Курил» 7 февраля японские власти впервые отказались о фразы о «незаконной оккупации» островов Россией, а на следующий день официальный Токио воздержался от ответа на вопрос о том, являются ли Южные Курилы «исконной территорией Японии».

Япония считает четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В доказательство японская сторона приводит первый русско-японский договор 1855 года, по которому граница прошла в районе между островом Уруп и Итуруп. Соответственно, все Курильские острова к северу стали российскими, а острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп — японскими.

Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов.

Однако позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол РФ опроверг переговоры с Японией о передаче южных Курил
Абэ призвал народ и власть Японии сплотиться для продвижения переговоров с РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017