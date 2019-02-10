Три человека госпитализированы после пожара в Кургане

Три человека госпитализированы после пожара в гостинице Кургана, разгоревшегося в воскресенье утром, 10 февраля. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные больницы.

В разные медучреждения были госпитализированы три женщины, об их состоянии не сообщается.

Огонь вспыхнул в трехэтажном здании по улице Карла Маркса. Очаг возгорания находился в сауне на первом этаже. Площадь пожара составила 18 кв. м. Из здания были эвакуированы пять человек.

Ранее 10 февраля в городе Оха на Сахалине произошел пожар в торговом центре «Океан». Предварительно, пострадавших нет.