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Три человека госпитализированы после пожара в Кургане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Три человека госпитализированы после пожара в гостинице Кургана, разгоревшегося в воскресенье утром, 10 февраля. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные больницы.

В разные медучреждения были госпитализированы три женщины, об их состоянии не сообщается.

Огонь вспыхнул в трехэтажном здании по улице Карла Маркса. Очаг возгорания находился в сауне на первом этаже. Площадь пожара составила 18 кв. м. Из здания были эвакуированы пять человек.  

Ранее 10 февраля в городе Оха на Сахалине произошел пожар в торговом центре «Океан». Предварительно, пострадавших нет.

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