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Названы самые посещаемые в новогодние каникулы музеи России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство культуры России назвало самые посещаемые во время новогодних каникул музеи страны. Об этом в понедельник, 14 января, сообщила пресс-служба ведомства.

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В тройке лидеров оказались музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея (по 85 тыс. посетителей), а также Владимиро-Суздальский музей-заповедник (61 тыс.). Четвертое место в рейтинге занял Государственный исторический музей (47 тыс.), пятое — Государственный Эрмитаж (45 тыс.).

В десятку также вошли Новгородский музей-заповедник, Русский музей, музей-заповедник «Царское Село», Пушкинский музей и Тульский музей.

«Рейтинг...  составлен на основе данных информационной системы «Учет продажи билетов» Министерства культуры Российской Федерации», — приводит сообщение ведомства агентство «Москва».

Отмечается, что в общей сложности во время праздников с 30 декабря по 8 января федеральные музеи посетило около 860 тыс. человек. Пик активности пришелся на 4 и 5 января.

3 января стало известно, что парижский Лувр в 2018 году установил рекорд по числу посетителей — более 10 млн человек, что на 25% больше, чем в 2017 году (8,1 млн).

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