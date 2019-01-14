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Гильдия актеров возьмет на себя часть расходов на лечение Маргариты Тереховой

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Фото: РИА Новости/Маргариты Тереховой
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Гильдия актеров собирается взять на себя часть расходов по уходу за народной артисткой России Маргаритой Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера. 

«Вероятно, это будет не особо (много. — Ред.), но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры мы возьмем на себя», — цитирует «РИА Новости» представительницу организации.

Ранее информация о том, что семья артистки объявляет о сборе средств в связи с катастрофической нехваткой денег на круглосуточный уход и дорогостоящие лекарства, появилась на сайте Союза кинематографистов. Терехова страдает от болезни Альцгеймера уже 10 лет, уточняет телеканал «360».

По информации НСН, дочь Тереховой опровергла опубликованную информацию о нехватке денежных средств.

Народная артистка Маргарита Терехова известна ролями в картинах «Зеркало» Андрея Тарковского, «Бегущая по волнам» Павла Любимова, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, «Собака на сене» Яна Фрида.

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