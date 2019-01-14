Гильдия актеров возьмет на себя часть расходов на лечение Маргариты Тереховой
Гильдия актеров собирается взять на себя часть расходов по уходу за народной артисткой России Маргаритой Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера.
«Вероятно, это будет не особо (много. — Ред.), но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры мы возьмем на себя», — цитирует «РИА Новости» представительницу организации.
Ранее информация о том, что семья артистки объявляет о сборе средств в связи с катастрофической нехваткой денег на круглосуточный уход и дорогостоящие лекарства, появилась на сайте Союза кинематографистов. Терехова страдает от болезни Альцгеймера уже 10 лет, уточняет телеканал «360».
По информации НСН, дочь Тереховой опровергла опубликованную информацию о нехватке денежных средств.
Народная артистка Маргарита Терехова известна ролями в картинах «Зеркало» Андрея Тарковского, «Бегущая по волнам» Павла Любимова, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, «Собака на сене» Яна Фрида.