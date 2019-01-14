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Гражданина Канады приговорили к смертной казни в Китае

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Фото: Global Look Press/Ju Zhenhua
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Суд в Китае приговорил гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за контрабанду наркотиков.

«Суд приговорил обвиняемого Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать всё личное имущество», — цитирует сообщение суда средней ступени города Далянь «РИА Новости».

Отмечается, что в ноябре 2018 года суд средней ступени Даляня приговорил Шелленберга к 15 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков, а также постановил конфисковать 150 тыс. юаней и также и выслать из страны. Однако канадец не согласился с приговором суда и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Суд постановил вернуть дело на повторное рассмотрение. Прокуратура дополнила дело новыми фактами, была сформирована новая коллегия для судебного разбирательства.

Суд постановил, что обвиняемый принимал участие в международной организованной преступной деятельности. Сообщники осуществили через него контрабанду 222,035 кг метамфетамина. С учетом новых фактов Шелленберг был приговорен к смертной казни. Он имеет право в течение 10 дней обжаловать приговор суда.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ситуация с вынесением канадскому гражданину смертного приговора в Китае вызывает у него серьезную обеспокоенность.

«Китай решил начать без достаточных оснований применять смертную казнь", - заявил канадский премьер», — цитирует его «Интерфакс».

В декабре сообщалось, что в Китае казнили двух человек, признанных виновными в торговле и контрабанде наркотиков, а также в незаконном владении оружием и боеприпасами. Согласно материалам дела, осужденные сбыли в общей сложности свыше 158 кг кетамина в южных провинциях Гуандун и Хайнань.

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