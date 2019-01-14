Прямой эфир

Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
Гражданам предстоит привыкнуть к кредитным ограничениям, перейти на удаленное обслуживание и быстрые переводы по номеру телефона

«Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 п.п. для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 п.п. для кредитов с первоначальным взносом менее 20%», — говорится в сообщении

Теперь базовая ипотечная ставка составляет от 10,8% вместо прежних 9,8%. Ставка для зарплатных клиентов — от 10,5% (прежняя 9,5%), а ставка для клиентов без подтверждения дохода — от 11,1% вместо прежней ставки от 10,1%.

Ставки повышены по всем продуктам и программам за исключением «Военной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми».

Последнее повышение ставки по ипотечным кредитам в Сбербанке на 0,4–0,6 п.п. произошло в октябре 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам могут позволить приостанавливать выплаты по ипотеке
Эксперты зафиксировали рост среднего размера ипотеки в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017