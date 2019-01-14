Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 п.п. для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 п.п. для кредитов с первоначальным взносом менее 20%», — говорится в сообщении

Теперь базовая ипотечная ставка составляет от 10,8% вместо прежних 9,8%. Ставка для зарплатных клиентов — от 10,5% (прежняя 9,5%), а ставка для клиентов без подтверждения дохода — от 11,1% вместо прежней ставки от 10,1%.

Ставки повышены по всем продуктам и программам за исключением «Военной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми».

Последнее повышение ставки по ипотечным кредитам в Сбербанке на 0,4–0,6 п.п. произошло в октябре 2018 года.