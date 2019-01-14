Эмин с друзьями провалился под лед на снегоходах

Российскому певцу Эмину Агаларову удалось избежать гибели во время катания на снегоходе по окрестностям Москвы. Видеозапись он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент случился в районе села Ильинское. Артист и его друзья ехали на снегоходах на рыбалку. Внезапно средство передвижения провалилось под лед.

Певец, как и его приятели, остался невредимым.

«Все живы-здоровы, море новых ощущений!» — гласит подпись под видео.

Ранее в январе эксперты дали советы по занятиям спортом зимой. В первую очередь нужно тепло одеваться и следить, чтобы не появилось онемение.