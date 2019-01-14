Главную купель Липецка в этом году оборудуют в новом месте

В Липецке планируют изменить месторасположение главной городской купели, куда будут окунаться верующие в праздник Крещения Господня. Купель будет организована также на центральном пляже, но в 200 м от старого места. Об этом стало известно в ходе брифинга в мэрии.

Как рассказал начальник городского управления по делам ГО И ЧС Николай Новиков, поменять место было решено в связи с обеспечением безопасности. В новом месте гораздо просторнее и лучше подходы к реке, пишет LipetskMedia.

Новиков также отметил, что ежегодно количество желающих окунуться в прорубь в праздник составляет около двух тыс. Перед полыньей выстраиваются очереди. Вторую купель организуют на пруду в районе 3-го участка поселка Тракторостроителей.

Оба места будут оборудованы ступеньками, дощатыми спусками и иметь размер 3x1 м. также будут установлены световые вышки. Обеспечивать безопасность верующих будут сотрудники полиции, спасатели МЧС и врачи.