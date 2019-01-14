Прямой эфир

Главную купель Липецка в этом году оборудуют в новом месте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке планируют изменить месторасположение главной городской купели, куда будут окунаться верующие в праздник Крещения Господня. Купель будет организована также на центральном пляже, но в 200 м от старого места. Об этом стало известно в ходе брифинга в мэрии.

Как рассказал начальник городского управления по делам ГО И ЧС Николай Новиков, поменять место было решено в связи с обеспечением безопасности. В новом месте гораздо просторнее и лучше подходы к реке, пишет LipetskMedia.

Новиков также отметил, что ежегодно количество желающих окунуться в прорубь в праздник составляет около двух тыс. Перед полыньей выстраиваются очереди. Вторую купель организуют на пруду в районе 3-го участка поселка Тракторостроителей.

Оба места будут оборудованы ступеньками, дощатыми спусками и иметь размер 3x1 м. также будут установлены световые вышки. Обеспечивать безопасность верующих будут сотрудники полиции, спасатели МЧС и врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 50 камер пополнили комплекс «Безопасный город» в Липецке
Крещенскую купель оборудуют в Орле на реке Оке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017