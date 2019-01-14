Почти 50 камер пополнили комплекс «Безопасный город» в Липецке

Ситуационный центр Липецка пополнился 49 новыми камерами видеонаблюдения. Об этом начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка» Николай Новиков сообщил журналистам на брифинге в мэрии, который состоялся в понедельник, 14 января.

По его словам, оборудование поступило в город в канун Нового года. Теперь аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» насчитывает 108 камер. Они размещены так, что охватывают все места массового скопления граждан, сообщает GOROD48.

Помимо этого, городские спасатели имеют доступ к камерам «Ростелекома» и Липецкого видео-портала. Таким образом^ за ситуацией на улицах города наблюдают более 1 тыс. видеокамер.

В 2018 году сотрудники полиции более 50 раз обращались в городское управление по делам ГО и ЧС с просьбой предоставить записи с камер.