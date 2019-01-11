Власти Липецка отказались заливать каток на Комсомольском пруду

Власти Липецка не будут открывать каток на Комсомольском пруду. Причина в том, что в процессе строительства возникли технологические трудности. Кроме того, у специалистов возникли опасения в возможности обеспечить безопасность граждан.

Как уточняет GOROD48, инициатива залить каток на поверхности спущенного на зиму пруда принадлежала жителям города. Ее поддержал мэр Сергей Иванов. Он поручил городским службам проработать возможности ее реализации.

Проблемы возникли во время намораживания льда. Поверхность заливали четыре раза, однако, несмотря на сильные морозы, вода так и не застывала. Эксперты не исключают, что виной этому стали иловые осадки, накопившиеся на дне пруда. Они могли сыграть роль «тепловой подушки».