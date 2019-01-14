Бабушка сестер Хачатурян просит суд выселить из квартиры старшую внучку

Бабушка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве их отца, подала в суд иск с требованием выселить свою старшую внучку Крестину из квартиры. Об этом 14 января агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.

«В суд поступило исковое заявление, в котором Хачатурян просит прекратить право пользования Крестиной чужим имуществом (квартирой). Иск принят к производству, досудебная подготовка назначена на 21 января», — сказала Исаева.

Отмечается, что Бутырский суд Москвы 21 января проведет досудебную подготовку по данному гражданскому иску. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца Михаила. Тело мужчины со множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Девушки рассказали, что на такой шаг они решились из-за того, что устали терпеть его издевательства. По версии следствия, три сестры напали на отца с молотком, ножом и газовым баллончиком. После задержания они признали свою вину, и их поместили в СИЗО. В сентябре суд разрешил перевести их под домашний арест.