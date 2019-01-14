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Объем вылова рыбы увеличат в Азовском море в 2019 году

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Рекомендованный объем вылова рыбы увеличен в Азовском море на 2019 год. Об этом сообщает Азово-Черноморское управление Росрыболовства.

Для промышленного рыболовства разрешена добыча примерно 251 т сельди, около 50 тыс. т хамсы и 60 тыс. т тюльки. Кроме того, разрешен вылов 406 т тарани. Об этом пишет RostovGazeta.

Помимо этого, разрешена ловля более 500 т пеленгаса и 367,5 т пресноводной рыбы.

Утвержденные объемы вылова распространяются на Таганрогский залив и ниже по течению Дона.

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