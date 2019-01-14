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Крупный рыбоперерабатывающий комплекс построят на Колыме

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На Колыме построят крупный рыбоперерабатывающий комплекс, на котором планируется выпускать более 500 т рыбной продукции в год. ООО «Магаданская рыбная компания 3» получила государственную поддержку для развития этого инвестиционного проекта. Он является одним из пунктов долгосрочного плана социально-экономического развития Магадана на 2017–2025 годы.

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики регионального правительства, власти выделили 8,5 млн рублей на покупку технологического и холодильного оборудования. Само предприятие находится в черте Магадана. Проект будет реализован на рыбопромысловом участке, закрепленном за компанией. Там уже оборудовали цех первичной переработки рыбы. В проект компания вложила 21 млн рублей собственных средств. В начале года планируется ввести цех в эксплуатацию.

В правительстве пояснили, что сейчас четверть регионального ВВП производится малым и средним бизнесом. Компании поставляют в региональный бюджет более 4 млрд рублей в виде налогов.

В конце 2018 года стало известно, что Магаданская область получит на новые дороги 500 млн рублей.

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