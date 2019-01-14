Землетрясение магнитудой 3,7 произошло возле берегов Крыма

Землетрясение в Крыму магнитудой 3,7 зафиксировано в ночь с 12 на 13 января. Эпицентр находился на глубине 10 км в Черном море на расстоянии 28 км от поселка Орджоникидзе, сообщает Европейского-Средиземноморский сейсмологический центр.

Информацией о каких-либо последствиях подземного толчка экстренные службы республики не располагают, отмечает Крыминформ.

На минувшей неделе в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,3. Для большинства местных жителей сейсмическая активность осталась незаметной, а те, кто ощутил толчки, приняли их за свое недомогание или галлюцинации.