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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло возле берегов Крыма

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Землетрясение в Крыму магнитудой 3,7 зафиксировано в ночь с 12 на 13 января. Эпицентр находился на глубине 10 км в Черном море на расстоянии 28 км от поселка Орджоникидзе, сообщает Европейского-Средиземноморский сейсмологический центр.

Информацией о каких-либо последствиях подземного толчка экстренные службы республики не располагают, отмечает Крыминформ.

На минувшей неделе в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,3. Для большинства местных жителей сейсмическая активность осталась незаметной, а те, кто ощутил толчки, приняли их за свое недомогание или галлюцинации.

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