Скоростные трамваи появятся в Челябинске

Два скоростных трамвая планируют запустить в Челябинске. Это связано с закрытием аварийного моста в Металлургическом районе города.

Мост был закрыт на капитальный ремонт в конце 2018 года. В ходе проверки путепровода было выявлено, что он находится в аварийном состоянии и имеет серьезные повреждения. По данным администрации Челябинска, мост будет пересобран. Чтобы жители города не испытывали неудобств, директор «Челябинского городского электрического транспорта» Александр Павлюченко предложил запустить в Челябинске трамваи-шаттлы. Об этом пишет 1obl.ru.

Трамваи предлагают запустить от шоссе Металлургов до «ЭСПЦ-5». Также шаттлы предлагается запустить по территории «Мечела». Подобный транспорт, по словам экспертов, перемещается быстрее.