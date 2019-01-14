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Скоростные трамваи появятся в Челябинске

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Два скоростных трамвая планируют запустить в Челябинске. Это связано с закрытием аварийного моста в Металлургическом районе города.

Мост был закрыт на капитальный ремонт в конце 2018 года. В ходе проверки путепровода было выявлено, что он находится в аварийном состоянии и имеет серьезные повреждения. По данным администрации Челябинска, мост будет пересобран. Чтобы жители города не испытывали неудобств, директор «Челябинского городского электрического транспорта» Александр Павлюченко предложил запустить в Челябинске трамваи-шаттлы. Об этом пишет 1obl.ru.

Трамваи предлагают запустить от шоссе Металлургов до «ЭСПЦ-5». Также шаттлы предлагается запустить по территории «Мечела». Подобный транспорт, по словам экспертов, перемещается быстрее.

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