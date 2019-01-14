Сосед вынес пенсионерку-инвалида из горящего дома в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила спас пожилую женщину-инвалида из пожара в Нижнем Тагиле. Пенсионерка, передвигающаяся на коляске, не могла самостоятельно покинуть дом.

Инцидент произошел на улице Сухоложской. В момент возгорания дома находились женщина-инвалид 1935 года рождения и ее супруг. Обнаружив возгорание, пожилой мужчина попросил соседа о помощи. Тот разбил стекло в комнате, проник в горящий дом и вытащил пенсионерку, сообщает ТагилСити.ру. Затем мужчина участвовал в тушении пожара.

Медики выявили у пострадавшей отравление продуктами горения. Площадь горения составила 15 кв. м, огонь повредил потолочное перекрытие и имущество супругов. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрической проводки.