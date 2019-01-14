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«Ситимобил» назвал самые популярные маршруты москвичей в новогоднюю ночь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сервис такси «Ситимобил» рассказал, куда ездили москвичи и гости столицы на зимних праздниках. Об этом 14 января сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Чаще всего 31 декабря такси вызывали на Красную площадь. А главными направлениями поездок оказались столичные аэропорты — Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Отмечается, что новогодняя ночь стала самым загруженным временем для водителей такси. Наибольшее количество заказов пришлось с 1:00 до 2:00 ночи 1 января 2019 года. Во время остальных праздничных дней чаще всего такси вызывали с 21:00 до 23:00 в направлении аэропортов, вокзалов и торговых центров.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. Сервис доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору.

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