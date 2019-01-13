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Собянин сравнил празднование Нового года в Москве с ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил празднование Нового года в столице с проведением ЧМ-2018 по футболу. 

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«Тогда в течение месяца в столице побывало огромное количество людей — 4,5 млн человек. Сейчас фактически за неделю приехало около 5 млн человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1»

Глава города отметил, что во время празднования инфраструктурные службы столицы работали в усиленном режиме. 

«Было задействовано около 200 тыс. человек — это работники метрополитена, наземного городского транспорта, такси, железнодорожного транспорта, коммунальных служб и правоохранительных органов. В целом ситуация была под контролем», — заявил он, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что в новогодних гуляньях, проходивших в российской столице с 31 декабря по 7 января, приняли участие по меньшей мере 10,6 млн жителей и гостей города.

Крупнейший в Европе рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество» стал фактором привлечения туристов в Москве. Он проходит на 78 площадках по всему городу с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира принимали 11 городов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саранск, Самара, Нижний Новгород и Сочи.

Победу на мундиале одержала сборная Франции, в финале обыгравшая хорватов со счетом 4:1. Сборная России попала в восьмерку сильнейших команд, уступив в четвертьфинале будущим вице-чемпионам.

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