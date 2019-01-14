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Четыре человека отравились угарным газом в Тульской области

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В городе Болохово Тульской области семья из четырех человек отравилась угарным газом. Мужчина, женщина и их двое детей были госпитализированы. Причиной произошедшего называют самовольную установку газовой колонки.

Как сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Тула», на месте происшествия специалисты предприятия провели обследование. Оно показало, что в квартире была установлена газовая колонка, в то время как в данном доме предусмотрена установка только газовых плит, пишет ИА «Тульские новости».

31 декабря в Альметьевске Республики Татарстан угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей. По предварительной версии, отравление произошло в результате обратной тяги системы вентиляции.

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