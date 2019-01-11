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Мужчина погиб от отравления угарным газом в Калининградской области

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В Светлогорске Калининградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 56-летнго мужчины. Его тело было обнаружено в четверг, 10 января, в одной из квартир на улице Архитектора Попова.

Как рассказала Калининград.Ru старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко, мужчина прибыл в квартиру, чтобы включить газовое отопление, и перестал выходить на связь с женой. Обеспокоенная его долгим отсутствием, женщина приехала и обнаружила супруга в квартире без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Во время их визита жена погибшего, ее подруга и фельдшер почувствовали недомогание. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Специалисты обнаружили в квартире превышение в воздухе продуктов неполного сгорания газа. Для установления точной причины гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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