Более 45 сел оказались в зоне карантина по ящуру в Приморье

В пяти муниципалитетах Приморья принимают экстренные меры по борьбе с распространением ящура. Это заболевание было выявлено на свинокомплексе «РусАгро» в Григорьевском сельском поселении Михайловского района. 46 сел объявлены угрожаемой зоной.

Речь идет о населенных пунктах Михайловского, Хорольского, Октябрьского, Черниговского районов и Уссурийском городском округе. Территорию племфермы ООО «РусАгро-Приморье» в Григорьевском сельском поселении объявили неблагополучной по ящуру.

Решение о введении карантина приняла администрация Приморского края 11 января. Отменить чрезвычайное положение планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого к вирусу животного и окончания комплекса мероприятий, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки заболевания было уничтожено около 500 свиней комплекса «РусАгро». В компании заявили, что потери для нее незначительны и не повлиюят на производство. Специалисты осмотрели более 3,7 тыс. животных на фермах в регионе, но новых очагов ящура не выявили.