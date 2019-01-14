Мэра Гданьска тяжело ранили ножом на концерте

Мэра польского Гданьска Павла Адамовича ранили ножом на благотворительном концерте в помощь медицинским учреждениям. Врачам удалось реанимировать политика, но его состояние остается крайне тяжелым. Напавший задержан. Это 27-летний Стефан В., который ранее был судим за ограбление банков.