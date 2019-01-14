Немецкую подлодку времен Первой мировой нашли во Франции

Немецкую подлодку времен Первой мировой войны обнаружили во Франции. Огромный миноносец нашли благодаря сильному отливу. Субмарина села на мель в 1917 году, 25 членов экипажа эвакуировались.

Судно взорвали, чтобы оно не досталось врагу, но моряки все равно попали в плен. За время службы подлодка потопила

11 кораблей Франции и Великобритании.