В Египте студентку отчислили за объятия с мужчиной

Студентку египетского университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за объятий с мужчиной в кампусе, пишет Ahram Online.

Наказали девушку в начале января после того, как ее молодой человек сделал ей предложение и обнял ее на территории университета.

Видео инцидента появилось в соцсетях в начале января, тогда же руководство учебного заведения и решило наказать студентку «за нарушение правил» вуза.

На записи было запечатлено, как парень дарит девушке цветы, встает на одно колено и делает предложение; получив положительный ответ, юноша обнял и подхватил свою невесту на руки.

Представитель университета Ахмад Зарей заявил, что студентка может обжаловать решение руководства в дисциплинарной комиссии и наказание могут смягчить.

Аль-Азхар является одним из самых престижных мусульманских духовных образовательных учреждений и одним из старейших университетов мира.

В сентябре сообщалось, что бортпроводницу из Китая уволили после того, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца во время полета.