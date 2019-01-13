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Миллер назвал запуск терминала СПГ в Калининграде купированием рисков

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Газпром с запуском терминала СПГ (сжиженного природного газа) в Калининграде исключил риск транзита через территорию Литвы, которая является страной НАТО.

Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в воскресенье, 13 января, в эфире канала «Россия».

По его словам, после запуска Литвой собственного терминала СПГ Independence Вильнюс мог усилить свои переговорные позиции с «Газпромом» относительно условий транзита в Калининградскую область. Теперь баланс отношений восстановлен.

8 января Президент России Владимир Путин принял участие в запуске терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Глава государства назвал это событие очень важным для энергетической сферы России.

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