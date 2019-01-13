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В Петербурге прошел заезд спасавших жителей во время блокады автомобилей

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Фото: vk.com
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В Санкт-Петербурге 13 января состоялся торжественный проезд ретроавтомобилей, которые участвовали в спасении жителей города во время блокады в Великую Отечественную войну, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на организаторов мероприятия.

На улицы Северной столицы выехали знаменитые автомобили Победы. Среди них были ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ М-1, «Виллис», «Додж» и «Студебеккер». Всего по дорогам города промчались около сотни машин-экспонатов. Водителями выступили «советские солдаты».

После пробега любой желающий мог вблизи изучить экстерьер и интерьер автомобилей. Помимо этого, для горожан была организована полевая кухня с раздачей гречневой каши с тушенкой.

Отмечается, что во время блокады Ленинграда эта техника шла в составе гуманитарных конвоев по Дороге жизни и доставляла жителям города продукты питания.

Во время операции по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года и в ходе дальнейшего наступления были убиты, ранены и пропали без вести более 170 тыс. человек из числа советских войск. Такие данные историк Вячеслав Мосунов опубликовал в своей книге «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра», которую он представил 11 января.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Вскоре после осады в городе начался массовый голод. Условия жизни усугубила первая же зима, проблемы с отоплением и транспортом. За почти 900 дней блокады, по разным данным, погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

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