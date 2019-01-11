Впервые опубликованы данные о потерях во время прорыва блокады Ленинграда

Во время операции по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года и в ходе дальнейшего наступления были убиты, ранены и пропали без вести более 170 тыс. человек из числа советских войск. Такие данные историк Вячеслав Мосунов опубликовал в своей книге «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра», которую он представил 11 января в петербургском пресс-центре ТАСС.

«До этого у нас были только оценочные цифры без точных данных. Существовала цифра [потерь] 115 тыс. при прорыве блокады, но эта цифра только до конца января 1943 года, дальше потери не считали и не публиковали», — рассказал Мосунов.

В книге также приводятся данные о потерях гитлеровцев. Отмечается, что с 12 января по 10 марта 1943 года весь 26-й немецкий армейский корпус, удерживавший южное Приладожье, где была прорвана блокада, потерял почти 34 тыс. человек

В декабре прошлого года сообщалось, что памятный знак, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, вручат 99,5 тыс. ветеранам. Кроме того, в январе 2019 года планируется единовременная денежная выплата в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Вскоре после осады в городе начался массовый голод. Условия жизни усугубила первая же зима, проблемы с отоплением и транспортом. За почти 900 дней блокады, по разным данным, погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек.