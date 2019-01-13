В Литве раздали государственные премии «лесным братьям»

В Литве раздают государственные премии «лесным братьям».

В 1944–1953 годах нынешние «герои» убили 25 тысяч литовцев. Среди жертв «партизанского террора» — 1 тыс. детей и 50 младенцев.

В школьных учебниках «лесные братья» стали борцами за свободу.

«Лесным братьям» в этом году выдали по €5 тыс. И это не первая «контрибуция». Подобные награждения в Вильнюсе проходят с 2011 года.