В Калининграде отреагировали на строительство Польшей острова в Балтийском море

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на намерение Польши построить искусственный остров в Калининградском заливе с целью обеспечения государственной безопасности и экономического развития региона.

По его мнению, таким образом польские власти желают сэкономить средства при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу. Сооружение острова позволит утилизировать отходы производства. В противном случае им пришлось бы вывозить землю на свалку.

«Но тут есть другой вопрос — строительство канала еще не согласовано Еврокомиссией, поэтому подобные намерения пока скорее воспринимаются как пиар», — цитирует главу региона «Газета.ру».

В январе Wiadomosci сообщало, что правительство Польши планирует создать в Вислинском (Калининградском) заливе искусственный остров высотой около 3 м над уровнем моря и площадью 181 га. Для его возведения будет использован грунт, который получат во время строительства судоходного канала через Балтийскую косу.

Калининградский залив расположен в южной части Балтийского моря недалеко от Калининграда. В Польше его называют Вислинским.

В декабре прошлого года стало известно, что в целях безопасности Польша намерена также разместить на своей территории военную базу США. В качестве одного из вариантов рассматривается город Ожиш, расположенный вблизи Калининграда.