Ресторан в Дубае ввел штраф за недоеденные блюда

Ресторан в Дубае (ОАЭ) ввел для клиентов штрафы за недоедание блюд.

Посетителям заведения, у которых в конце трапезы остается еда на тарелках, добавляют к счету 50 дирхам ($13,6), пишет Time Out Dubai.

Отмечается, что таким образом ресторан хочет добиться, чтобы гости заказывали блюда более осознанно и не расходовали продукты понапрасну.

Ранее, 8 января, стало известно, что парижский ресторан для нудистов O’Naturel закроется в феврале 2019 года. Причиной закрытия стал недостаток посетителей.