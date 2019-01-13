Макгрегора обвинили в наркомании

Американский боксер Пол Малиньяджи ответил на своей странице в социальной сети Instagram на критику экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора.

Малиньяджи выложил запись боя Макгрегора и Нурмагомедова. Под ней американец написал, что нашел видео, которое обличает Конора «в одном трусливом поступке».

«Может быть, ты и богат, но ты кокаинщик. Не позволяй той гадости, которую ты глотаешь пятничными вечерами, затуманивать сознание», — написал Малиньяджи.

12 января сообщалось, что Макгрегор выложил на своей странице в Instagram видео, на котором он спорит с Полом Малиньяджи. Конор попросил его «перестать ныть». Под видео он написал, что то же самое сказал своему сопернику Хабибу Нурмагомедову после окончания раунда, так как соперник постоянно «плакался судье».