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Ученики 8-го класса в Сызрани избили учительницу

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Учительница одной из школ в Сызрани Самарской области попала в больницу с черепно-мозговой травмой и гематомами после нападения учеников. Инцидент произошел 10 января.

Как сообщает телекомпания КТВ-Луч со ссылкой на источник, один из восьмиклассников сорвал урок физкультуры и напал на учительницу в коридоре школы около спортзала, после чего к избиению присоединились еще несколько подростков.

«Один из учеников 8-го класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами», — сообщил собеседник.

В середине декабря суд в Перми вынес обвинительный приговор бывшему ученику местной школы № 127, который в январе прошлого года напал на учителя и учащихся с ножом.

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