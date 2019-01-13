Житель Рязанской области погиб при запуске фейерверка

Житель села Нестерово в Рязанской области погиб при запуске фейерверка, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером в субботу, 12 января.

По данным ведомства, 32-летний мужчина вышел на улицу с семьей и друзьями для запуска салюта. Когда ему показалось, что время ожидания залпа изрядно превышено, он наклонился над установкой. В результате полученной травмы головы мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Ранее 6 января сообщалось, что житель Таганрога скончался в больнице после неудачного запуска самодельного фейерверка во дворе жилого дома. 28-летний мужчина получил серьезные ранения рук и грудной клетки.