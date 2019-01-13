WSJ узнал о просьбе Белого дома Пентагону нанести удары по Ирану

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в сентябре 2018 года обращался к Пентагону с просьбой нанести удары по Ирану. Об этом в воскресенье, 13 января, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих представителей американской администрации.

По данным издания, поводом такой просьбы стали три выстрела из миномета в Багдаде в квартале, где располагается посольство США.

«Это определенно потрясло людей. Люди были в шоке. Уму непостижимо, как непринужденно они говорили о нанесении ударов по Ирану», — заявил один из собеседников издания.

По данным газеты, Пентагон удовлетворил просьбу Совета по нацбезопасности. При этом неизвестно, в какой степени о готовящемся ударе был осведомлен президент США Дональд Трамп.

Ранее, 10 января, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить авиаудары по террористам в регионах Ближнего Востока по мере появления целей. По его словам, Вашингтон останется «надежным партнером в борьбе с терроризмом».