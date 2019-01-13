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Овечкину зашили рану во время матча

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Фото: TASS/Zuma/Daniel Lea
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Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин получил открытый порез во время матча с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен досрочно покинул скамейку запасных, врачи зашили рану, и после этого он вернулся на лед. При этом не уточняется, насколько серьезна травма. 

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел в матче поражение со счетом 1:2. В конце третьего периода Овечкин отдал передачу Евгению Кузнецову, который смог забить шайбу. 

Ранее 11 января сообщалось, что Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету россиянина 33 заброшенные шайбы. 

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