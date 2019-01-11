Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету россиянина 33 заброшенные шайбы, пишет «Газета.ру».

Его команда в четверг, 10 января, обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. У победителей отличились Овечкин, оформивший один из голов в пустые ворота, а также нападающие Якуб Врана и Никлас Бекстрём. В составе хозяев льда отметились форварды Райан Донато и Давид Крейчи.

В ходе игры Овечкин забросил 31-ю и 32-ю шайбы в сезоне-2018/19 и вышел на 50-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков — 1170. Таким образом, он повторил достижение канадца Бобби Халла. Рекордсменом в этом отношении остается его соотечественник Уэйн Гретцки (2857 очков).

7 января сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов набрал 300-е очко в карьере НХЛ во время матча с «Детройт Ред Уингз» (3:2).