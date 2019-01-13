Завершился десятый этап гонки Africa Eco Race в Мавритании.

В топ-10 попал российский экипаж Левицкого/Долгова на грузовике ГАЗ. В общем зачете все наши гонщики сохранили свои позиции. Выше всего пока в рейтинге находится экипаж Титов/Русов — на 17 месте.

Следующий этап пройдет в Сенегале.