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Электричка в Люберцах сбила насмерть двух человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Два человека погибли и один получил ранения, попав под колеса электропоезда в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу 12 января.

«Около 18:10 мск в районе станции Малаховка Казанского направления Московской железной дороги электропоездом смертельно травмированы двое мужчин в возрасте 45–50 лет. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте», — цитирует ведомство ТАСС.

Еще один человек получил травмы, но остался жив. Отмечается, что происшествие не привело к изменениям в графике движения поездов.

Накануне Нового года, 27 декабря, пассажирский поезд Санкт-Петербург — Астрахань сбил двух мужчин, переходивших железнодорожные пути в Подмосковье, один из них погиб.

14 декабря сообщалось, что в Брянской области два подростка попали под поезд, не заметив состав из-за наушников.

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