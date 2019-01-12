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Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Представитель российского шоу-бизнеса Александр Цекало развелся с Викторией Галушкой, которая является младшей сестрой известной певицы Веры Брежневой, пишет в субботу, 12 января, РЕН ТВ.

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Супруги были женаты 10 лет. У них есть двое несовершеннолетних детей — Александра и Михаил.

Новой возлюбленной артиста является девушка по имени Дарина. По словам Цекало, пара уже давно вместе.

«Мы обручены. У нас будет семья», — приводит его слова издание MK.ru.

Раскрыть подробности личной жизни шоумена вынудили публикации в СМИ. Журналисты заметили 57-летнего Цекало целующимся с неизвестной молодой девушкой в одном из московских ресторанов. Затем пару видели в Риме, где они прогуливались в обнимку.

Александр Цекало — советский и российский шоумен, телеведущий, актер, певец, режиссер, сценарист и продюсер. Был трижды женат. До брака с сестрой Веры Брежневой его супругами были Алена Шиферман и Лолита Милявская.

В 2008 году артист основал продюсерскую компанию «Среда», ставшую первой в России, чьи сериалы купил американский интернет-кинотеатр Netflix.

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