Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой

Представитель российского шоу-бизнеса Александр Цекало развелся с Викторией Галушкой, которая является младшей сестрой известной певицы Веры Брежневой, пишет в субботу, 12 января, РЕН ТВ.

Супруги были женаты 10 лет. У них есть двое несовершеннолетних детей — Александра и Михаил.

Новой возлюбленной артиста является девушка по имени Дарина. По словам Цекало, пара уже давно вместе.

«Мы обручены. У нас будет семья», — приводит его слова издание MK.ru.

Раскрыть подробности личной жизни шоумена вынудили публикации в СМИ. Журналисты заметили 57-летнего Цекало целующимся с неизвестной молодой девушкой в одном из московских ресторанов. Затем пару видели в Риме, где они прогуливались в обнимку.

Александр Цекало — советский и российский шоумен, телеведущий, актер, певец, режиссер, сценарист и продюсер. Был трижды женат. До брака с сестрой Веры Брежневой его супругами были Алена Шиферман и Лолита Милявская.

В 2008 году артист основал продюсерскую компанию «Среда», ставшую первой в России, чьи сериалы купил американский интернет-кинотеатр Netflix.