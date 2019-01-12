Анатолий Лукьянов похоронен на Троекуровском кладбище

Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили 12 января на Троекуровском кладбище в российской столице, сообщает «РИА Новости».

Траурную процессию сопровождала рота почетного караула. В момент погребения звучали залпы и государственный гимн России.

Ранее в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве прошла церемония прощания с советским и российским политическим деятелем. На ней присутствовали родные и близкие Лукьянова, его коллеги и соратники.

Лукьянов, занимавший должность председателя Верховного Совета СССР с марта 1990-го по сентябрь 1991 года, скончался 9 января в Москве на 89-м году.

Анатолий Лукьянов родился в 1930 году в Смоленске. В 1987–1988 годах от был секретарем ЦК КПСС. Занимая должность председателя Верховного Совета СССР, был соратником первого и последнего президента советской страны Михаила Горбачева, после чего вошел в состав партийной оппозиции и стал одним из организаторов ГКЧП. После образования РФ с 1993 по 2003 год был депутатом Госдумы от фракции КПРФ. В 2012 году получил звание заслуженного юриста России.