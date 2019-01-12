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Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области

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Фото: ТАСС
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В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.

Инцидент произошел на перегоне Делюр–Тыреть в Заларинском районе.

«От дежурного Восточно-Сибирской железной дороги поступило сообщение о сходе вагонов грузового поезда на 4969-м км ВСЖД перегона Делюр–Тыреть. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», –– говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыл восстановительный поезд с бригадой специалистов. Начаты аварийные работы. В настоящее время движение поездов перекрыто в обоих направлениях.

«По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 мм железнодорожного полотна в обоих направлениях», –– добавили в МЧС.

К месту аварии также отправлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС.

9 января сообщалось, что товарный поезд частично сошел с рельсов в Оренбуржье.

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