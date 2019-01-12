Канадский городок подвергся нашествию тюленей
40 гренландских тюленей выползли на улицы канадского городка Роддиктона. От голода хищники довольно громко кричат.
Специалисты считают, что звери заблудились, когда мигрировали на юг.
В Роддиктон отправили группу зоологов — они будут решать, что делать.
40 гренландских тюленей выползли на улицы канадского городка Роддиктона. От голода хищники довольно громко кричат.
Специалисты считают, что звери заблудились, когда мигрировали на юг.
В Роддиктон отправили группу зоологов — они будут решать, что делать.